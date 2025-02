A scorrere la storia plurisecolare dei giubilei il ritardo sembra essere una dimensione costante nella realizzazione delle opere programmate per i singoli anni santi. Lo stanno sperimentando i romani, tuttora afflitti da cantieri per lavori pubblici urbanistici, in gran parte aperti, non sempre indispensabili e che comunque potevano iniziare prima trattandosi di una scadenza venticinquennale fissata nel 1470 da Paolo II.

Persino l’ultima committenza artistica papale in occasione di un anno santo, la grande chiesa dalle vele bianche progettata a Tor Tre Teste da Richard Meier, non arriva in tempo. Iniziata nel 1998, viene inaugurata nella periferia sudorientale di Roma soltanto il 26 ottobre 2003, tre anni dopo la fine del «grande giubileo» di Giovanni Paolo II.

Meno noto è il ritardo nell’invenzione stessa dell’anno santo. Nato dalla pressione dei fedeli, venne indetto dopo il suo inizio – era il 22 febbraio 1300 – da Bonifacio VIII, che lo fece retroattivamente decorrere dal Natale 1299. La vicenda racconta molto del papato, come mostra Chiara Frugoni. In continuità con gli studi rigorosi del padre Arsenio, la medievista ha affrontato con finezza la questione in un libro uscito nel 2000 e ora riproposto con nuove immagini (Due papi per un giubileo, il Mulino) a cura del figlio Andrea Settis Frugoni.

Celestino V e Dante

Oltre la figura grandiosa e tragica di Bonifacio VIII, la storia delle origini dell’anno santo romano coinvolge quella del suo sfortunato e altrettanto celebre predecessore, Celestino V, papa per soli cinque mesi nel 1294, passato alla storia per la sua rinuncia, ormai convinto della propria inadeguatezza. Il suo successore Benedetto Caetani scompare nel 1303, non sopravvivendo allo scontro finale con la prima monarchia nazionale del medioevo, quella di Filippo IV il Bello, re di Francia: il papa muore infatti un mese dopo aver subito l’oltraggio nella natia Anagni presa d’assalto dai suoi nemici.

I due drammatici pontificati impressionano enormemente Dante, che nel suo poema si confronta con entrambi i papi. Dapprima, nel terzo canto dell’Inferno, e dunque alla porta della «città dolente», ravvisa Pietro del Morrone: «Vidi e conobbi l’ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto», deplorato da Dante senza appello.

Il poeta non fa il nome di quell’ombra che si aggira sul vestibolo del regno infernale, ma i commentatori antichi non hanno dubbi (e non li ha Chiara Frugoni). Si tratta proprio di Celestino V, perché le successive identificazioni – tra queste Esaù, il giovane ricco che nelle narrazioni evangeliche non segue Gesù, Pilato, Giuliano l’Apostata – «convincono pochissimo», scrive Saverio Bellomo nella sua eccellente edizione (Einaudi) della prima cantica.

Dante conosce la vicenda di Celestino V, che nel 1313 sarebbe stato proclamato santo (ma in quanto eremita e non come papa), e incontra Bonifacio VIII come ambasciatore fiorentino inviato alla corte pontificia. Ma qui nel 1301 per qualche settimana è trattenuto in ostaggio.

«Non potevano intendersi e tanto meno stimarsi» ha osservato acutamente Giovanni Papini. «Bonifazio, uomo della Campagna, aveva conservato nei modi e nel linguaggio alcunché della cinica durezza dei feudatari predoni e sembrava, a momenti, un ciociaro col triregno; Dante era il cittadino polito e colto, il gentiluomo cortese, l’uomo di studio e d’arte» continua lo scrittore.

Certo il papa «in quei giorni del 1301 non immaginò e non previde che il suo semiprigioniero fiorentino l’avrebbe, un giorno, designato per le fosse infernali e l’avrebbe fatto condannare, per bocca di San Pietro, fin dall’alto del Paradiso. Se l’avesse immaginato Dante non sarebbe uscito vivo dalle sue mani». Nonostante l’inimicizia, il poeta è sconvolto dalla violenza francese contro Bonifacio VIII e nel XX canto del Purgatorio paragonerà le sofferenze del pontefice a quelle di Cristo.

Le indulgenze

Sono questi due papi evocati nella Commedia all’origine del giubileo romano, culmine di un lungo processo in cui entrano in gioco dimensioni profondamente umane. Nei secoli centrali del medioevo acquistano infatti crescente importanza il bisogno di perdono – esteso anche all’aldilà grazie alla credenza nella «comunione dei santi» tra vivi e morti e grazie allo sviluppo dottrinale sulle indulgenze – e il pellegrinaggio a Roma, ricca di reliquie e che proprio grazie agli anni santi si arricchirà enormemente, sin dal primo.

Una prima indulgenza, quella della Porziuncola, concessa nel 1216 a Francesco d’Assisi da Onorio III, inizia a diffondersi mezzo secolo più tardi ed è certamente nota a Pietro del Morrone. Eletto papa, questi accorda un’indulgenza plenaria il giorno della sua incoronazione, la ripete otto giorni dopo e la formalizza in una bolla concedendola – ma piegata «a fini autocelebrativi» nota Chiara Frugoni – a quanti visiteranno la sua amata chiesa di Collemaggio all’Aquila ogni 29 agosto, inizio ufficiale del suo pontificato.

Per sottrarsi al condizionamento sempre più pressante di Carlo II d’Angiò il papa angelicus, da tempo atteso per l’anelato rinnovamento della chiesa, il 13 dicembre 1294 rinuncia al pontificato davanti ai cardinali riuniti in concistoro a Napoli, senza mai aver messo piede a Roma. «La debolezza di mente, la vecchiaia, i costumi, il rozzo eloquio, la mia condotta imprudente, l’inesperienza mi suggeriscono di essere guardingo verso i terribili rischi del soglio pontificio» aveva confessato cinque giorni prima.

Uno dei più denigrati

Benedetto Caetani viene eletto dal conclave riunito a Napoli la vigilia di Natale del 1294, in un giorno «che avrebbe dovuto essere considerato come un segno del cielo e un felice presagio. Ma non fu così. Già da vivo Bonifacio VIII divenne uno dei papi più denigrati del Medioevo». Inizia così la biografia, documentata e avvincente, che nel 2003 gli ha dedicato Agostino Paravicini Bagliani (ora riedita dal Centro italiano di studi sull’Alto medioevo) ricomponendo la grandiosa visione del papato e la coscienza di sé che ebbe Bonifacio.

Il primo gennaio del 1300 il papa rimase nella sua residenza del Laterano e non celebrò a San Pietro, forse prostrato dalla notizia della morte di suo nipote. Da giorni circolava la voce che per il «centesimo» anno i visitatori della basilica avrebbero potuto ottenere l’indulgenza plenaria. «La sera, al cader del sole e sino al silenzio della notte più fonda, questo mistero si rivelò ai romani; essi accorsero quindi a gruppi verso la santa basilica di San Pietro, e si accalcarono intorno all’altare» scrive un testimone del primo giubileo il cardinale Jacopo Stefaneschi, autore del Liber de centesimo.

Ancora più numerosa fu la folla che accorse il 17 gennaio, giorno dell’ostensione della reliquia romana più preziosa – il volto di Cristo impresso miracolosamente sul velo della Veronica cantato da Dante – che dal VII secolo era conservata nella basilica vaticana. Si rafforzava così l’aspettativa di una possibile indulgenza giubilare, resa più credibile dalla presenza del pontefice e rafforzata dalla circostanza che Caetani era ritenuto, secondo un calcolo curiale, il duecentesimo papa.

In un solo mese Bonifacio VIII fece preparare il documento necessario sulla base di testimonianze orali, come dichiara il suo stesso inizio: Antiquorum habet fida relatio. Nasceva in questo modo l’anno santo romano, completamente sganciato dal giubileo ebraico – il cui nome nel testo papale non ricorre mai – e al quale era accordata l’indulgenza «più completa», proprio per sottolineare l’assolutezza del potere papale.

Promulgata il 16 o il 17 febbraio in Laterano, la bolla d’indizione venne con solennità deposta sull’altare maggiore della basilica vaticana. Era la vigilia del 22 febbraio, festa della Cattedra di san Pietro e giorno d’inizio dell’anno santo, che però si dichiarava retroattivamente aperto il Natale precedente.

Il 1300 esprime la coscienza del papato secondo Bonifacio VIII, monarca assoluto della chiesa, come nel 1302 ribadirà la bolla Unam sanctam. Ma quell’anno segna anche e soprattutto un pellegrinaggio iniziato – come scriveva Arsenio Frugoni – «per un suo misterioso richiamo, cui le folle erano sensibili».

Pellegrinaggio che è metafora della vita umana, su cui rifletteva un successore del terribile papa di Anagni concludendo nella notte di Natale l’anno santo del 1975. Quando Paolo VI descriveva Dio «sospeso come una lampada beatificante sulla penombra della nostra balbettante esperienza, a contatto con il mondo, con la storia, con la nostra stessa misteriosa solitudine interiore».

