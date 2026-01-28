Giustizia, le illusioni della riforma e la vera posta in gioco

true false

Equiordinare il pm all’imputato; equiordinare il pm al giudice; equiordinare i cittadini ai magistrati nell’illecito; “concedere” il referendum. La riforma costituzionale sulla magistratura ci presenta quattro promesse che in realtà sono solo modeste illusioni di un prestigiatore di paese con effetti però punitivi sui cittadini

La riforma costituzionale sulla magistratura ci presenta illusioni come concrete realtà. La prima: equiordinare il pm all’imputato. La seconda: equiordinare il pm al giudice. La terza: equiordinare i cittadini ai magistrati nell’illecito. La quarta: “concedere” il referendum. Valutiamone la natura tra mito e realtà. La prima si potrebbe realizzare se la parte privata dopo la riforma disponesse delle stesse prove del pm. Ma questa asimmetria funzionale è destinata a dilatarsi con l’ingresso nel p