I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio
Erkut Terliksiz
Erkut Terliksiz costruisce mondi fantastici tra nuove specie, colori forti, forme scomposte. Traccia un universo che ti invita a entrare quasi con il sorriso ma poi quel sorriso si incrina, sotto l’innocenza dei suoi personaggi risiede sempre un piccolo fastidio, un’ombra di incertezza, come se l’utopia avesse un lato inquieto.
Òscar Climent Ollet
Òscar Climent Ollet, attraverso la geometria e la sintesi delle forme, riduce i ritratti a poche linee essenziali: abbastanza perché la mente dello spettatore, quasi senza accorgersene, li ricomponga e finisca per vedere, nitida, un’immagine reale del personaggio.
Portrait: actress Maggie Smith © Òscar Climent Ollet
Sergio Ruzzier
Sergio Ruzzier è autore e illustratore di libri a figure pubblicati principalmente negli Stati Uniti.
Illustrazione tratta da Gli Uccelli, pubblicato da La Grande Illusion nel 2025.
Jared Nangle
Jared Nangle racconta il quotidiano con un segno semplice ma super espressivo e una comicità delicata ma impattante
© Riproduzione riservata