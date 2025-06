Ci sono parole che come sferzate cercano di scalfire una corazza. Anche le più forti, quelle che sui giornali parole di morte, abusi e diritti mancati, colpiscono fino a quando non diventano inefficaci. Fino a quando si piomba in uno stato di anestesia. Solo che le parole sanno tornare efficaci con un altro ordine, un altro formato. Come una formula magica. Magari in versi, senza seguire le regole del punto e a capo, lasciando gli spazi bianchi per prendere il respiro. Così i versi di Gloria Riggio diventano traiettorie precise che lacerano, s’intrufolano, suonano le corde giuste.

Ave Maria piena di rabbia è il suo nuovo libro di poesie parlate (spoken words), classificabile come un’arma impropria non tanto per la brossura (piuttosto semplice) di BeccoGiallo quanto per il contenuto forte, radicale. In quarta di copertina si legge che si tratta di un manifesto e a ben vedere nessun termine avrebbe saputo inquadrare meglio questo volume.

La casa, il lavoro, il corpo, l’immigrazione, il mare, l’empatia, il suicidio e la resistenza: Riggio detta un’agenda cominciando dal suo vissuto in Sicilia, ad Agrigento. Da lì si apre al collettivo, rende le storie locali di importanza nazionale e culturale. Prende un Paese e lo ribalta usando sempre loro, le parole, come perno. Parole che Riggio ricerca con acuta attenzione, forse fin troppa. Ma sono le sue, e ugualmente potenti, giuste.

La poeta, 25 anni, è la più giovane vincitrice dei campionati di Poetry Slam Lips ed è ora in tour nei teatri italiani con il suo spettacolo Periodi ipotetici. A dare il titolo alla sua raccolta c’è la poesia che l’ha portata alla vittoria in quella competizione del 2023.

Un testo che è allo stesso tempo una missione di soccorso, una denuncia e una preghiera. È un ritratto della Madonna ma vista da un nuovo sguardo, disilluso, a volte furibondo. Riggio la chiama «amica mia», un’amica che è stata raccontata da tutti fuorché da sé stessa: prima «gestante obbediente», «presa e fatta icona santa», poi «resa modello di controllo sul corpo di ogni donna», descritta come «madre feconda, ma vergine e casta, per tenerti salda alla loro corda».

Ma questa Ave Maria piena di rabbia è soprattutto una dichiarazione d’intento, liberare Maria da un racconto che vede la donna solo come veicolo della prole e destinata a soffrire. Una donna complemento oggetto il cui destino è già scritto. Insomma, Riggio continua sulla falsa riga del Vangelo secondo Maria, il libro scritto nel 1979 dalla giornalista Barbara Alberti (diventato film nel 2023 con protagonisti Alessandro Gassman e Benedetta Porcaroli per la regia di Paolo Zucca). Riprende una chiave di lettura moderna e descrive l’atto di liberazione di un’icona, soprattutto dall’arena politica, dalla propaganda.

«Studiando mi sono soffermata sul sorriso di Maria: perché non ride mai? Quel sacrificio che si rifà alla morale cattolica ha un portato di educazione emotiva ancora oggi molto presente», spiega Riggio a Domani.

«Chiaramente in quella poesia non mi riferisco tanto alla Maria delle sacre scritture quanto a ciò che la circonda. È stato un ragionamento sulla figura biblica e sulle narrazioni culturali postume». E conclude: «Cosa di quel portato storico è ancora così presente? E cosa trasforma una vicenda piena di valore in un ricatto morale? Un ricatto che avviene sordidamente perché capillare nell’educazione che riceviamo, anche indirettamente, sin da quando siamo piccole».

