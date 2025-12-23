La rinascita, goccia dopo goccia. Storia delle gastronome ribelli

Laura Donadoni, scrittrice e wine educator, nel suo nuovo libro Basta una goccia. Storie di gastronome ribelli (Slow Food editore, 2025) racconta di donne che hanno sfidato l’antico “non sei abbastanza”. E tramite il lavoro della terra, la cucina e l’impresa, hanno cambiato i luoghi in cui abitano
Una goccia d’acqua può deviare il corso della natura. Così si formano le stalattiti eccentriche che sfidano la forza di gravità. Anziché allungarsi in verticale, sviluppano percorsi orizzontali o addirittura si piegano verso l’alto. Perché l’acqua scorrendo sulla superficie incontra delle imperfezioni. In quel punto la goccia deposita calcare che inizia a creare una deviazione. La goccia successiva seguirà quindi un percorso nuovo. È la scoperta che ha fatto Laura Donadoni nelle grotte di Castel