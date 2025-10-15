Un horror ad altezza di cane: “Good Boy” è un film intrigante

true false

Tutti conoscono Cujo, il più iconico e sanguinario killer a quattro zampe di Stephen King. Pochi invece conoscono la cagnetta Laurie e l’omonima short story – incantevole – che stana il versante più tenero e più insospettabile del maestro dell’horror. Esattamente a metà strada tra questi due esemplari canini si colloca Indy, retriever meticcio promosso da Ben Leonberg – fan sperticato di King, al suo primo lungometraggio – a protagonista assoluto di un horror molto sui generis. È il film di aper