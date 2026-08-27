Grandi contro piccoli. La falsa dicotomia sui produttori di vino

Il culto del vigneron ha prodotto, per reazione, uno snobismo verso le grandi maison. Un articolo sullo Champagne rilancia una domanda che vale per tutto il vino: grande e piccolo sono antagonisti o parti dello stesso racconto?

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit