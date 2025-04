Per Burroughs era stato un libro sofferto, accantonato per decenni, non solo per timore del marchio di oscenità. Nel film William Lee è un Daniel Craig mozzafiato. Guadagnino è uno dei pochi registi capaci di elaborare un’estetica dell’erotismo che sfida i tabù senza cedere al voyeurismo. «Il libro è quasi una macchina di illustrazione della repressione interiore, e allo stesso tempo dissemina indizi per suggerire che dietro la repressione c’è uno sconfinato desiderio»

La parola chiave è Desiderio. Il desiderio salda la folgorazione di un diciassettenne palermitano e la materia di Queer, narrazione largamente autobiografica di un William S.Burroughs pre-iconico, sviluppata tra il 1951 e il 1953 ma pubblicata da Viking Press solo nel 1985. I titoli delle traduzioni italiane, prima della riconquista di quello originale, certificavano l’imbarazzo degli editori (era Diverso per Sugar e Checca per Adelphi). Dal 17 aprile è in sala con Lucky Red Queer di Luca Guadagnino, adattamento di un cult strenuamente desiderato per oltre trent’anni.

Per Burroughs era stato un libro sofferto. Accantonò per decenni il manoscritto, e non solo per timore del marchio di oscenità che avrebbe colpito il sesso omosessuale e il delirio da oppiacei. In seguito scrisse: «Sentivo un blocco, mi sentivo impossibilitato a leggerlo, figuriamoci a scriverlo». La forza che lo bloccava era quella che aveva generato il libro stesso, un evento traumatico che non viene mai citato, né nominato: l’incidente con la pistola che aveva ucciso Joan Vollmer, moglie dello scrittore, nel 1951.

Desiderio e solitudine sono la materia rovente del romanzo, sviluppo dell’esordio di Burroughs con Junky (La scimmia sulla schiena nella prima edizione Rizzoli con prefazione di Fernanda Pivano, la grande traghettatrice della Beat Generation nelle nostre contrade). E il film è una macchina del tempo. Cattura l’innamoramento romantico di un ragazzo per quella scrittura iconoclasta, immaginifica e libera. Guadagnino cita una frase dello scrittore, una domanda annotata nel suo diario quasi in punto di morte: «Come può un uomo che vede e sente essere altrimenti che triste?».

William Lee, alter ego di Burroughs

William “Bill” Lee, primo pseudonimo di Burroughs, resterà sempre il nome del suo alter ego letterario. Nel film William Lee è un Daniel Craig mozzafiato (che però non sorprenderà chi lo ricorda, una ventina d’anni fa, nel letterario The Mother): giullare e implorante, affabulatore seduttivo, vulnerabile e tossico d’amore, con il sudore che cola nei blow job e nell’appagamento.

Americano espatriato, è uno di quei fuggiaschi dell’esistenza spiaggiati nei gay bar di Città del Messico, che ingannano la morte rincorrendola nel degrado. Craig è sconciato da un taglio di capelli assassino ma ha il fascino decadente di un dandy in completi di lino nel dominante lerciume, e non ti scrolli di dosso il carisma di 007, sia pure in una metamorfosi estrema.

Tra sbronze di mescal e tequila, tra una sniffata e una siringa, tra un rimorchio mercenario e l’altro, Lee al ralenti ha la visione di un giovane ex militare alto, snello, volto angelico e aria distinta, Eugene Allerton (Drew Starkey). Il vero Allerton si chiamava Adelbert Lewis Marker, ventunenne ai tempi dell’incontro con lo scrittore. È un lungo corteggiamento, perché Gene si vede con una donna, resiste alle avance, lo manda in bianco. Ma il sesso, quando arriva, è cinematograficamente esplosivo. Sensualità e squallore, lussuria e tenerezza camminano insieme.

Guadagnino è, col suo venerato Bernardo Bertolucci, uno dei pochi registi capaci di elaborare un’estetica dell’erotismo che sfida i tabù senza cedere al voyeurismo. E come già Jacques Audiard per il suo Emilia Pérez ricrea un Messico provvisorio su un set europeo, a Cinecittà. La patina anni Cinquanta è frutto del rodato sodalizio del regista con il thailandese Sayombhu Mukdeeprom alla fotografia e con Stefano Baisi scenografo, e per massima cinefilia la datazione è affidata a Jean Marais che entra nello specchio nell’Orfeo di Jean Cocteau (1951). Sapientemente anacronistico è invece il contrappunto musicale, che spazia tra New Order, Nirvana, Sinéad O’Connor, Caetano Veloso, Prince e Verdena, tra gli altri.

Desiderio, fragilità, repressione

La relazione tra Lee e Allerton è cronicamente squilibrata. Daniel Craig scava nella fragilità di un tossico letterale e metaforico: da un lato ero e morfina, dall’altro una fame ossessiva di sesso come antidoto alla solitudine (la compenetrazione dei corpi è un goal reso visivamente).

Eugene ha resistenze che è incapace di superare. L’identità è una conquista lancinante. Dalla viva pagina di Burroughs: «Non dimenticherò mai l’inenarrabile orrore che mi raggelò la linfa nelle ghiandole (...) quando quella parola perniciosa lasciò un marchio a fuoco sul mio cervello vacillante: omosessuale. Ero un omosessuale».

Yannis Drakoulidis

Guadagnino: «Cosa diceva e cosa voleva dire Burroughs? Con Justin Kuritzkes ci siamo chiesti se il libro ci stava nascondendo il suo segreto, un filo nascosto che abbiamo cercato nella trama, nel tessuto delle parole. Il vero tema per noi era la fragilità amorosa di Burroughs, il dolore profondo per questo amore che ha provato per tutta la vita, immagino. E anche il dolore amoroso di Allerton, che non riesce alla fine a sentirsi libero di conciliare il desiderio con la sua capacità di essere. Dice: “Non sono queer, sono disincarnato”. Lo dicono entrambi i personaggi. Come se fossero vinti, in una sorta di partita a scacchi, da queste forme di repressione: ognuno dà scacco matto a sé stesso. Il libro è quasi una macchina di illustrazione della repressione interiore dei personaggi, e allo stesso tempo dissemina indizi per suggerire che dietro la repressione c’è uno sconfinato desiderio reciproco. Il gesto inconscio di Eugene, quando nel sonno appoggia una gamba su quella di Lee febbricitante, in crisi di astinenza, è una chiave fondamentale».

Un viaggio lisergico e Kurt Cobain

Regista e sceneggiatore (lo stesso di Challengers) hanno diviso i 135 minuti del film in capitoli. Il terzo capitolo cambia radicalmente registro. È il più divisivo. Per qualcuno è un picco visionario, per altri un fumetto arty. Lee trascina il compagno nelle sue peregrinazioni picaresche fino all’Ecuador, alla ricerca di una sostanza allucinogena, lo yagé – il mitico ayahuasca già in Junky – che svilupperebbe capacità telepatiche. È un viaggio lisergico la spedizione nella giungla per raggiungere la capanna di una botanica nativa, Dr. Cotten (Lesley Manville), che custodisce rabbiosamente il proprio materiale di ricerca. Lee cerca in realtà qualcosa di più potente dell’ero, l’utopia di una pianta che gli scienziati russi, sostiene, starebbero usando per esperimenti di dominio della volontà.

È un’avventura di “sballo” onirica, di devastanti allucinazioni tossiche, introdotta da curiose parentesi comiche, come il serpente-cane da guardia che provoca un capitombolo da slapstick classico. L’assistente di Dr.Cotten è il regista argentino Lisandro Alonso. Un altro regista amico, David Lowery, appare in un cameo al bar. Guadagnino, memore di Suspiria, è pratico di body-horror. Al culmine del delirio Lee e Gene vomitano, letteralmente, i propri cuori.

Yannis Drakoulidis

La mitica droga si rivelerà una pianta infestante comune, ma dall’esperienza non c’è ritorno. «La porta è aperta, e non puoi chiuderla», è l’ultimo sibillino avvertimento della botanica ai due. Profezia in atto, forse, nella visione di un Lee solitario a Città del Messico, due anni dopo. Nel sogno lynchiano di un corridoio rosso la memoria dell’amante perduto si fonde con l’ossessione dello sparo che ha ucciso Joan Vollmer.

Menzione speciale all’abbinamento Burroughs-Kurt Cobain, una partnership emotiva azzeccata: «Un artista immenso – commenta Guadagnino – che ha vissuto con un dolore cosmico certi momenti di depressione. Affine a quel guru senza tempo non solo idealmente. Diventarono amici e facevano a gara a sparare con i fucili. La musica getta ponti che attraversano le epoche, le generazioni e ogni forma di ottusa censura».

© Riproduzione riservata