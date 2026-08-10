Guccini, l’etica e la coerenza. Il manifesto politico del maestro

Il Maestrone non voleva essere racchiuso in una frase come «mai stato comunista». Era per le spiegazione lunghe. Sarebbe bastato ascoltarlo con occhi dilavati dal furore ideologico di parte

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Probabilmente il Maestrone sarebbe rimasto indifferente a tutto questo tirarlo per la giacchetta, persino ora che non c’è più, anzi soprattutto ora che non c’è più, per mettergli un cappello in testa a significare: era dei nostri. Solo avrebbe magari sottolineato, un po’ attonito, che sarebbe bastato ascoltarlo e leggerlo con occhi dilavati dal furore ideologico di parte, per constatare la sua coerenza di fondo, la sua fissità etica e poetica. Durante un’intervista pubblicata su l’Espresso il 18