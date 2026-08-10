il pensiero del cantautore in un’intervista del 2020

Guccini, l’etica e la coerenza. Il manifesto politico del maestro

Francesco Guccini
Francesco Guccini
Francesco Guccini
Gigi Riva
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10 agosto 2026 • 18:22

Il Maestrone non voleva essere racchiuso in una frase come «mai stato comunista». Era per le spiegazione lunghe. Sarebbe bastato ascoltarlo con occhi dilavati dal furore ideologico di parte

Probabilmente il Maestrone sarebbe rimasto indifferente a tutto questo tirarlo per la giacchetta, persino ora che non c’è più, anzi soprattutto ora che non c’è più, per mettergli un cappello in testa a significare: era dei nostri. Solo avrebbe magari sottolineato, un po’ attonito, che sarebbe bastato ascoltarlo e leggerlo con occhi dilavati dal furore ideologico di parte, per constatare la sua coerenza di fondo, la sua fissità etica e poetica. Durante un’intervista pubblicata su l’Espresso il 18

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).