Guerra, pace e scrittura. Raccontare i conflitti oggi

Reporter che testimoniano sul campo, memoir su identità contese e romanzi che attraversano i secoli. Nel mondo ormai sull’orlo dell’abisso, titoli molto diversi (Da vicino a cura di Paolo Giordano, Ogni altro tempo è pace di Vittorio Giacopini e Dal fiume al mare di Widad Tamimi) tra loro aiutano a comprendere questo momento

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«Un giorno, dopo una guerra, ricevetti un premio “della pace”. Fui lusingato. Ma un collega, vero pacifista, mi disse che non lo meritavo. “Appena ce n’è una, ti tuffi”, mi disse. Ma un medico ama forse i tumori che esamina e studia?», scriveva così Bernardo Valli, in uno degli articoli raccolti ne La verità del momento. Quella formula è la misura di chi va nei posti che gli altri abbandonano, di chi ha scelto un mestiere da equilibrista: raccontare le guerre è un patto delicato tra le parole, i