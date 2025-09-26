CIBO – l’intervista

Heinz Beck: «Le cucine non sono quelle della tv. Dobbiamo cogliere i cambiamenti»

Lo chef del tristellato La Pergola: «L’inflazione pesa, ma non si può aumentare il prezzo all’infinito. Lavoriamo sull’economia circolare». E dice: «Nessuno è disposto a lavorare se non c’è rispetto». Sul ritorno dei prodotti animali all’Eleven Madison Park di New York, dopo l’esperienza di un menù tutto vegano: «La chiave è l’equilibrio»

«No,

