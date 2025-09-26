Heinz Beck: «Le cucine non sono quelle della tv. Dobbiamo cogliere i cambiamenti»

Lo chef del tristellato La Pergola: «L’inflazione pesa, ma non si può aumentare il prezzo all’infinito. Lavoriamo sull’economia circolare». E dice: «Nessuno è disposto a lavorare se non c’è rispetto». Sul ritorno dei prodotti animali all’Eleven Madison Park di New York, dopo l’esperienza di un menù tutto vegano: «La chiave è l’equilibrio»

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è come si salvano i ristoranti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. «No,