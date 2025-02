Sadico, con leggerezza. E logorroico da torturare i timpani a sangue. La svolta horror di Hugh Grant con Heretic è da monitorare e suggerire a preclaro esempio per tutti i seduttori su schermo che non si rassegnano alla data di scadenza. Ora, si può discutere sull’efficacia del risultato, quando si compie la metamorfosi di uno dei più desiderabili divi britannici dell’ultimo trentennio nel monster più splatter dei tempi recenti. Abbiamo troppo cinema alle spalle per crederci fino in fondo. Viva il coraggio, però. Viva l’ardimento di un turning point che non si adagia sulla replica dei vecchi cliché, trasferiti magari in versione seriale.

Le vecchie glorie si pensionano serenamente nei prodotti da piattaforma. Hugh Grant lo ha fatto per The Undoing – Le verità non dette, però indossando gli sgradevoli panni del villain. C’è una simpatica verità sull’uomo che traspare da certi cameo temerari in blockbuster di presa sicura come Wonka, dove il Nostro sfoggia i repulsivi capelli verdi e la statura lillipuziana di un Umpa Lumpa, o come Glass Onion: Knives Out, in cui si limita ad aprire l’uscio di Daniel Craig, giusto a titolo di guest star a casaccio.

Ci riconosci come la voglia di manomettere la memoria collettiva e i suoi retaggi ostinati, almeno finché l’eredità brumosa di franchise ipetrofiche - vedi lo stentato numero 4 di Bridget Jones – non lo tira per la giacca. È come assistere alla gioiosa autodemolizione nihilista di una icona che non intende invecchiare da icona.

Nascita di uno stereotipo

Senza bisogno di sventolare vessilli femministi, bisogna ammettere che una trentina d’anni fa Quattro matrimoni e un funerale impose un nuovo modello di sex symbol imbranato, una solleticante alternativa al machismo: fragilità il tuo nome è uomo. Le ragazze del secolo scorso si arresero in massa alle sirene dell’ironia, della bellezza gentile senza protervia virile e senza bicipiti.

Corretto il tiro, l’homo britannicus ha prenotato copioni romantici di tutte le risme, al punto da surclassare con Notting Hill, nelle repliche domestiche di quelle serate “no” ben note a ogni creatura di sesso femminile dabbene, la nostalgia per Pretty Woman.

C’è un tipo di fascino che non si affida a certezze e non ne procura: l’effimero equilibrio sentimentale codificato da Richard Curtis – nume della commedia dei tempi nostri, ha scritto Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio, Bridget Jones e anche diretto in proprio Love Actually – era diventato uno stereotipo di discomfort zone da manuale di sceneggiatura.

Perfino lo scandaletto da tabloid con la professionista del sesso a Los Angeles, così comicamente ordinario e normalizzante per via del consumo su quattro ruote, si adattava a pennello all’humour del personaggio. Nemmeno in tempi più intransigenti di quel 1995, con ogni probabilità, ne avrebbe scalfito l’ascesa.

Heretic: un salto nel vuoto

Hugh Grant va per i 65, ma non vuol dire. C’è un esercito di suoi coetanei che si guadagna il pane sull’amarcord della propria narrazione sbiadita. C’è una tipologia di seduttore incallito che puoi clonare a tutte le età: è una delle più fastidiose piaghe sessiste che si trasmettono inalterate dal cinema dei boomers a quello degli zoomers. Se spezzi la liturgia assimilata dalle platee dei feel good movies però non la puoi riannodare. Heretic, in sala dal 27 febbraio con Eagle Pictures, per l’ex rubacuori è un salto nel vuoto.

Ed è la chicca provocatoria su cui hanno scommesso Scott Beck e Bryan Woods – già sceneggiatori di A Quiet Place, fortunatissimo titolo di pura suspense – nonché A24, la più ganza delle etichette indipendenti. Conta sul fatto che l’orizzonte espressivo di Grant, così amabile, non può incutere paura. E non ne incute alle due giovanissime piazziste della Vera Fede, due missionarie Mormoni, Sister Paxton (Chloe East) e Sister Barnes (Sophie Thatcher) che bussano alla sua porta.

Più che per il suo valore intrinseco, Heretic è interessante come operazione di meta-cinema. Chi non accetterebbe una fetta di blueberry pie, di crostata di mirtilli, da un Mr. Reed che solo qualche ruga fa ammaliava Andy McDowell e Julia Roberts?

La vera trovata del film è ingannare, attraverso lo sguardo fiducioso delle due malcapitate, la memoria dello spettatore. C’è un padrone di casa ospitale e un profumo, nell’aria, che parla di una consorte in cucina impegnata a sfornare la torta. Solo che le apparenze di giovialità casalinga lentamente si sgretolano: la disponibilità da proselito potenziale nasconde una minaccia, il profumo emana da una candela all’aroma di mirtillo, la porta di casa è sbarrata.

La paura e il suo antidoto

In questo progressivo, lentissimo disvelamento, e nella luce fanatica che accende di pari passo gli occhi di Grant, risiede la suspense più inedita e più originale dell’horror. Il Ragno a sua volta è un predicatore, del genere psicopatico tutt’altro che raro nelle nostre comunità, deciso a demolire ogni certezza delle indottrinate fanciulle.

È il ruolo più verboso mai affrontato dall’attore nella sua luminosa carriera, e la sua strampalata, interminabile dissertazione teologica che equipara le "iterazioni” alla base di ogni religione a quelle della pop culture – Creep dei Radiohead derivata da The Air That I Breathe degli Hollies e poi matrigna di Get Free di Lana Del Rey – è un autentico unicum nella storia del cinema “di paura”.

Chi ha cominciato a sbadigliare su tanto fluviale sproloquio magari avrà già lasciato la sala prima che le due porte opzionali – significativamente denominate Believ e Disbeliev – si spalanchino sull’immancabile cantina dei segreti più turpi (il basement fatidico di cui parlava Giulia Marchina proprio su queste pagine) e sull’equanime macelleria di vittime e carnefice a base di taglierino.

Ma il meta-cinema si prende la sua esilarante rivincita: al Mr. Reed creep sovrapponi irresistibilmente il mite libraio miope del portone blu a Notting Hill. Se non altro, è un nuovo modo di declinare la paura. Con relativo antidoto incorporato.

