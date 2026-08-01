Houellebecq e le ragioni sul fine vita, si può ancora dire “non lo so” nel 2026?

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Lo scrittore si è espresso contro la legge sull’eutanasia in Francia. La sua tesi è che il suicidio assistito rappresenta una lacerazione grave della legge morale e un passo esiziale verso una società che attribuisce valore alla vita solo in funzione della sua utilità

A metà luglio l’Assemblea nazionale francese ha dato il via libera alla legge sul fine vita. Pochi giorni prima, Michel Houellebecq ha pubblicato un testo su Le Figaro per esprimere la sua posizione contraria. Il testo è coerente per stile, forma e pensiero con le posizioni filosofiche generali dello scrittore. Houellebecq, del resto, appartiene agli scrittori che nel corso della vita scrivono un unico, lungo libro che non si contraddice. La sua tesi è che l’eutanasia e il suicidio assistito rap