I cinque secondi di Virzì, l’accudimento è la chiave

Un disegno dal set di Paolo Virzì
Teresa Marchesi
17 ottobre 2025 • 21:06

Nel film Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi interpretano due personaggi feriti, deboli e forti allo stesso tempo, ed esplorano quello che il più umano dei bisogni. E l’attore confessa: «In certe scene, in certe “temperature” da raggiungere, sono stato travolto»

Paolo Virzì è come Pollicino. Quando gli uccelli non beccano via le briciole che ha seminato per ritrovare la strada di casa, le sue fiabe finiscono bene, senza orchi, senza insidie né trabocchetti. La «strada di casa» di Virzì, la sua comfort zone, ha molto a che fare con la Toscana, e non importa se a rimpiazzare Livorno sono i vicini vigneti dell’entroterra. Non quelli patinati del Chiantishire, però, non quelli da cartolina. Come il diavolo, Dio è nei dettagli, diceva Flaubert. È dai dettagl

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.