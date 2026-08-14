"I figli della foresta”: la storia rimossa del colonialismo italiano

Raccontata da Igiaba Scego e illustrata da Chiara Abastanotti per BeccoGiallo, la storia vera di due bambini del popolo Akka rapiti in Congo e portati in Italia restituisce voce all’infanzia violata dei due protagonisti e interroga il presente del nostro paese

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«L'infanzia è stata violata dal genocidio di Gaza. Ma non solo a Gaza: anche in Sudan, Congo e in Ucraina». Igiaba Scego spiega così perché ha scelto di raccontare una storia di fine Ottocento. Figli della foresta, la graphic novel realizzata insieme all'illustratrice Chiara Abastanotti per BeccoGiallo, è un atto d'accusa contro la rimozione del colonialismo italiano. L'attualità irrompe subito. Amina, un'adolescente afrodiscendente, visita il museo di storia naturale di Venezia. C'è una sala de