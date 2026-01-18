I paladini della natura selvaggia: una storia americana che Trump sceglie di ignorare

Il libro di Marco Sioli ripercorre la storia dei pionieri del pensiero ecologista e del conservazionismo americani. Una lezione che ha portato alla nascita dei parchi naturali, ma che oggi l’amministrazione di Trump ignora
Poco tempo prima delle elezioni americane del 2016, lo Star Journal, storico quotidiano dell’Illinois, titolava un suo pungente editoriale, L’onnisciente, intendendo con ciò riferirsi non al Padre Eterno quanto al ben più effimero Donald J. Trump, che tra business opachi, reality show e parties esclusivi, stava per diventare il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti. «Trump sa più del programma spaziale americano di quelli che lavorano alla Nasa», scriveva. «Sa più dei parchi nazionali