Ormai è tardi per pensare ai regali di Natale, ma è sempre tempo per regalare un buon libro. Così in redazione ci siamo chiesti quali sono i libri che abbiamo più apprezzato nell’anno appena passato (con un unico paletto: ci riferiamo ai libri usciti proprio nel 2022). Ne è uscito un piccolo campione che abbiamo deciso di condividere con i nostri lettori (questa è la prima puntata, dedicata alla narrativa). In attesa di ricevere altri consigli, che potete inviare a lettori@editorialedomani.it

© Riproduzione riservata