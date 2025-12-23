Idee per un Natale che fa bene

Panettoni sospesi, spezie palestinesi, dolci artigianali e progetti inclusivi. Una guida ai regali che hanno un impatto reale

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è il fantasma del natale presente. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. Qui invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. A Milano torna