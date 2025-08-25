Dalla chiusura del Leoncavallo al nazionalismo trumpiano: il mito della grandezza per mezzo della restrizione dell’orizzonte è uno dei caratteri distintivi della destra, in tutti i paesi dove ha ruoli di governo
L’ideologia dell’orizzonte stretto. Obiettivo: minare la libertà
25 agosto 2025 • 20:10
