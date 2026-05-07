Cibo

Il buio del piatto: una cena di gusto, rumori e sensazioni

Illustrazione di Isabella Bersellini
Illustrazione di Isabella Bersellini
Illustrazione di Isabella Bersellini
isabella de silvestro
07 maggio 2026 • 07:00

Mangiare è un bisogno elementare, un gesto quotidiano che ci tiene in vita. Non poterlo fare in autonomia significa in un certo senso regredire all’infanzia. Quando ad avere bisogno di questo aiuto è un uomo adulto non vedente, l’unica chiave di lettura possibile è quella che mette al centro la fiducia

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett

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isabella de silvestro
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isabella de silvestro

Giornalista freelance, classe 1997. Scrive di diritti umani, cultura e sociale. Ha vissuto in Colombia, Germania e Inghilterra per poi tornare in Italia, dove ha conseguito la laurea in Storia. 