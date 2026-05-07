Il buio del piatto: una cena di gusto, rumori e sensazioni

Mangiare è un bisogno elementare, un gesto quotidiano che ci tiene in vita. Non poterlo fare in autonomia significa in un certo senso regredire all’infanzia. Quando ad avere bisogno di questo aiuto è un uomo adulto non vedente, l’unica chiave di lettura possibile è quella che mette al centro la fiducia

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di cosa significa mangiare e cucinare con disabilità, neurodivergenze e corpi non conformi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newslett