Il capolavoro popolare di Guccini. Ritornare in Via Paolo Fabbri 43

Era il 1976 e usciva il disco consacrazione, con cui il cantautore smetteva di essere “per pochi”. Nella sua “Bolognhattan” i giovani non indossano più l’eskimo: ma quelle idee ed emozioni per loro sono vivissime

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«Si tratta di un disco autobiografico, forse il più maturo del cantautore. Via Paolo Fabbri 43 è l’indirizzo di Francesco e dà lo spunto al cantante per iniziare un discorso autobiografico che parte da quando rincasa alle prime ore dell’alba, dopo aver vissuto la sua semplice e splendida vita di provincia, e prosegue lungo la giornata con relative considerazioni sul mondo che lo circonda. Nelle altre composizioni Guccini dice il suo punto di vista, sempre originale e mai banale, sui critici di c