Il capolavoro popolare di Guccini. Ritornare in Via Paolo Fabbri 43

COSIMO DAMIANO DAMATO
Cosimo Damiano Damato è un poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e storyteller a teatro. La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. Ha lavorato, tra gli altri, con Lucio Dalla, Catherine Deneuve, Riccardo Scamarcio, Giancarlo Giannini, Abbas Kiarostami, Arnoldo Foà e Tonino Guerra. Fra i suoi film Una donna sul palcoscenico con Alda Merini e Mariangela Melato ( Giornate degli Autori- Mostra del Cinema di Venezia), La luna nel deserto con Michele Placido, Violante Placido e Renzo Arbore e le musiche di Nabil Salameh dei Radiodervish ( special screening Mostra del Cinema di Venezia e Giffoni Film Festival), Prima che il Gallo canti con Don Andrea Gallo e l’amichevole partecipazione, tra gli altri, di Vasco Rossi, Francesco Guccini, Claudio Bisio, Dario Fo (Taormina Film Festival), Tu non c’eri, scritto con Erri De Luca, con Piero Pelù, (Festa del Cinema di Roma). E’ voce narrante in Elettroshock con Antonella Ruggiero, Piano Poetry con Sergio Cammariere, Hasta siempre Maradona con Simona Molinari, Interplay con Raphael Gualazzi, Federico II e il Poeta ( tributo a Battiato) con Anna Castiglia, Angelo Privitera ed Erica Mou. Fra i suoi libri Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza ( Rai Libri) proposto al Premio Strega. L’Ora X – una storia di Lotta continua- scritto con Erri De Luca ed i disegni di Paolo Castaldi (Feltrinelli), Ultimo tango a Buenos Aires (Aliberti) dal quale è tratto l’omonimo spettacolo con Karima e Natalio Mangalavite. Con Raf ha scritto il libro “La mia casa” (Mondadori). Ha scritto e diretto alcuni videoclip musicali, fra cui "La fine di tutti i giorni" e "Regina del mio mondo e Dalla pace del mare lontano per Sergio Cammariere. La sua ultima raccolta di poesie è "Fuori piove una canzone di Jannacci" (Aliberti) con prefazione di Ernesto Assante e un contributo di Stefano Senardi - proposto al Premio Strega Poesia nel 2024. E’ stato ospite con i suoi monologhi al Concerto del Primo Maggio di Roma e al Premio Tenco. Ha portato a teatro la storia di Mimmo Lucano e Riace con Baba Sissokò ed Enrico Fierro.