Il caso Holzinger. L’Italia che temeva la performance

L’artista che oggi ha curato il padiglione dell’Austria a Venezia era stata protagonista dieci anni di accesissime polemiche per la sua performance al Terni Festival, con il suo uso della body art definito addirittura “pornografico” e diventato bersaglio di esponenti politici: una vicenda che mostra tutta la fragilità del sistema culturale italiano
Ai Giardini della Biennale di Venezia, davanti al Padiglione Austria, ogni ora una performer sale lentamente lungo una corda e resta sospesa all’interno di una grande campana metallica. Quando la campana si mette in movimento, è il suo stesso corpo a produrre il suono. La scena condensa alcuni dei temi centrali della ricerca di Florentina Holzinger: il corpo come luogo di potenza, vulnerabilità e conflitto. Da settimane le immagini di Seaworld Venice, il progetto con cui Holzinger rappresenta l’