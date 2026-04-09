Una cover dei classici: Ammaniti è un mito

Per raccontare Il custode (Einaudi) non si può prescindere da Joyce, Godard e Winslow. Anche questo romanzo è ancorato nella mitologia antica, a partire dall’ambientazione. E c’è poi quella moderna, della criminalità, e una storia che ruota su un segreto indicibile

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Ci sono romanzi per i quali scrivi una recensione e sei con la coscienza a posto. Altri romanzi, invece, non si possono liquidare così, meritano almeno un reportage. Mi era successo con L’idiota di famiglia di Dario Ferrari (Sellerio) e mi è ricapitato con Il custode di Niccolò Ammaniti (Einaudi Stile libero). I reportage la prendono alla larga ed è quindi giusto partire non dalla Sicilia odierna, dove è ambientato il libro di Ammaniti, ma dalla Dublino del 1922 e dall’Ulisse di James Joyce, il