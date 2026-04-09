reportage letterario

Una cover dei classici: Ammaniti è un mito

Antonio D’Orrico
09 aprile 2026 • 18:56

Per raccontare Il custode (Einaudi) non si può prescindere da Joyce, Godard e Winslow. Anche questo romanzo è ancorato nella mitologia antica, a partire dall’ambientazione. E c’è poi quella moderna, della criminalità, e una storia che ruota su un segreto indicibile

Ci sono romanzi per i quali scrivi una recensione e sei con la coscienza a posto. Altri romanzi, invece, non si possono liquidare così, meritano almeno un reportage. Mi era successo con L’idiota di famiglia di Dario Ferrari (Sellerio) e mi è ricapitato con Il custode di Niccolò Ammaniti (Einaudi Stile libero). I reportage la prendono alla larga ed è quindi giusto partire non dalla Sicilia odierna, dove è ambientato il libro di Ammaniti, ma dalla Dublino del 1922 e dall’Ulisse di James Joyce, il

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Antonio D’Orrico
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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)