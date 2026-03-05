Il disco con l’ong. Cantare per i bimbi vittime della guerra

true false

In uno dei brani del nuovo album collaborativo Help(2), i Fontaines D.C. suonano una vecchia canzone di Sinead O’Connor. È un pezzo che la cantautrice irlandese ha scritto in memoria di Colin Roach, un ragazzo nero il cui assassinio a Londra fu archiviato dalla polizia come suicidio sollevando le proteste di attivisti e movimenti. Sinead O’Connor non aveva dubbi su cosa fosse successo: l’Inghilterra è la patria della polizia che uccide i ragazzi neri sui motorini, canta in un brano profondamente