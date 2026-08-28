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Il lato oscuro del Grand tour: quando in Italia si mangiava male

Alberto Grandi
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28 agosto 2026 • 07:00

Nelle cronache del Settecento, i giudizi sull’arte sono entusiastici; quelli sul cibo molto meno. Un dettaglio non indifferente, che mostra come la cucina non era ancora il principale elemento dell’immagine internazionale del paese. L’Italia era una superpotenza artistica, culturale e paesaggistica. Non gastronomica

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit

Alberto Grandi
Alberto Grandi
Alberto Grandi

Insegna Storia dell'alimentazione e Storia dell'integrazione europea all'Università di Parma. Si occupa di corporazioni medioevali e di regolazione dei mercati in età preindustriale. Ha pubblicato oltre cinquanta saggi e articoli scientifici in Italia e all'estero, tra i quali spicca il best seller Denominazione di Origine Inventata, Mondadori, 2018.