Il lato oscuro del Grand tour: quando in Italia si mangiava male

Nelle cronache del Settecento, i giudizi sull’arte sono entusiastici; quelli sul cibo molto meno. Un dettaglio non indifferente, che mostra come la cucina non era ancora il principale elemento dell’immagine internazionale del paese. L’Italia era una superpotenza artistica, culturale e paesaggistica. Non gastronomica
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit