Il mio anno di serra indoor e oblio

Qualche Natale fa mi hanno regalato una serra indoor, un’attività perfetta per un trentenne urbanizzato con la velleità di riconciliarsi con la natura. La maggior parte di noi ha sempre meno esperienza diretta della terra, del raccolto, della dipendenza dal clima: la mini serra, in questa prospettiva, era una piccola simulazione.

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,