Il Natale sa di gialli (e di cianuro). E c’è anche Cesare

Nella guerra del genere più amato dagli italiani, soprattutto se ambientato in Sicilia, si prende subito il primo posto Mandorla amara di Cristina Cassar Scalia, per Einaudi Stile libero. New entry al secondo posto per The breakfast club. Niente è come sembra per Electa Mondadori. Mentre al quinto posto c’è Alberto Angela che racconta Giulio Cesare
– Certo che stavolta si superò, dottoressa, s'u facissi riri. Sette morti avvelenati supra una barca di lusso. Per giunta col cianuro. – E che ci devo fare, commissario, mi capitano sempre casi streusi. – Sí. Il commissario rimase un attimo in silenzio. Poi: – Dottoressa, ma lei l'ha mai annusato il cianuro? Sono ben cinque le new entry nella classifica dei libri della settimana, già in piena bagarre natalizia: i titoli in gara sono ormai usciti tutti. E ora scalpitano.