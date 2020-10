Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato a Louise Glück, poetessa americana di 77 anni, figura di spicco della letteratura contemporanea. L’accademia svedese l’ha premiata «per la sua inconfondibile voce poetica che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale». Autrice di decine di raccolte poetiche, durante l’adolescenza ha sofferto di anoressia. Nel 1993 ha vinto il premio Pulitzer per The Wild Iris.

Quello assegnato oggi è il primo premio Nobel assegnato in condizioni di normalità (se si esclude la pandemia, ovviamente), dopo due edizioni molto particolari. Nel 2018 il riconoscimento non era stato assegnato, per lo scandalo legato alle molestie che aveva travolto la giuria svedese. Un anno fa il riconoscimento era stato dunque doppio: alla polacca Olga Tokarczuk e all’austriaco Peter Handke.

