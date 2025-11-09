Il nostro pianeta ha la febbre alta: numeri per curare la crisi climatica

I danni provocati da un pianeta sempre più caldo e turbolento si stanno intensificando e diventano via via più costosi per le società

true false

Siamo sempre più vicini alla fine del 2025, ma solo ora si hanno dati precisi su come è andato l’andamento ambientale del 2024, un anno durante il quale la crisi climatica ha registrato un peggioramento sotto ogni profilo, tuttavia non è ancora troppo tardi: con misure decise possiamo ancora contenere il riscaldamento globale. Da decenni il cambiamento climatico è al centro dell’attenzione internazionale e non sorprende che già nei primi anni Ottanta le stime elaborate dagli scienziati del gigan