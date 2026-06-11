Il poema classico è multiforme. Che lingua parla oggi l’Odissea

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Odisseo è polytropos, ovvero «ricco d’astuzie», uno «straordinario giramondo», è «versatile e scaltro», «multanime», «multiforme», «eroe dal lungo viaggio», «pieno di risorse», «complicato». Odisseo è Ulisse, Odisseo è Matt Damon e Odisseo è «daddy», come dice beffardo Robert Pattinson-Antinoo al giovane Tom Holland-Telemaco nel trailer del film di Christopher Nolan. Tra le tante reazioni social che quei due minuti di anticipazione hanno generato – oltre alle noiose discussioni sulla presenza