Luka “Siddhartha” Modrić è uscito dal Palazzo, trascinato fuori da Mattia Zaccagni, scoprendo il dolore. A trentanove anni il piccolo principe croato, che ha portato la nazionale del suo paese a una finale mondiale in Russia nel 2018, è stato costretto a scoprire il vero dolore calcistico: quello che ti mette fuori da un torneo continentale a sette secondi dalla fine.

Abituato alle comodità del Palazzo di Madrid dove il suo Real butta fuori tutti nei secondi finali – quelli del miedo y tambien del triunfo madridista – Modrić non riesce a concepire l’uscita per mano dell’Italia e per il destro di Zaccagni che col suo gol ne annulla sacrifici e forza e pareggia la partita e qualifica la nazionale italiana agli ottavi. E lo stupore di Modrić è lo stesso che coglie il Siddhartha di Hermann Hesse quando esce dal Palazzo: scoprendo la povertà e il dolore.

Benvenuto Luka – seppure in ritardo – nel mondo dei condannati negli ultimi minuti, anzi secondi. Una sconfitta diversa da quelle che avevi masticato al Tottenham dove si perde con una certa abitudine divenuta pure classe, ma ora come sai c’è una sconfitta diversa: quella che per un paradosso passa per un pareggio ma che ti mette fuori dagli Europei. Quando tutto sembrava fatto. Vittoria e qualificazione.

E invece no, arriva uno Zaccagni qualsiasi e ti rovina il disegno, sporcandoti il sogno. Comoda la vita al Real Madrid dove l’Europa è lo spavento degli altri, il dolore degli altri, la sconfitta degli altri e sempre nei minuti finali anzi secondi. Che hanno portato Luka "Siddhartha” Modrić dopo il pianto in campo a dichiarare nel post-partita: «Calcio può essere crudele», che dovrebbe essere la traduzione esatta perché gli slavi non hanno gli articoli determinativi come c’ha insegnato Vujadin Boškov – almeno per quelli che non si perdevano le sue lezioni di vita, fútbol e lingua – mentre Zaccagni dall’altra parte diceva: «Emozione indescrivibile, sono felicissimo».

Lo sguardo degli sconfitti

In questa oscillazione emotiva c’è il calcio che mancava al Siddhartha croato: la sua presa di coscienza e la caduta nel pozzo dell’infelicità improvvisa contro la felicità di Zaccagni che si scopre nuovo Del Piero senza nemmeno sapere che quelli erano gli ultimi sette secondi dell’Italia agli Europei dilatati in un’altra possibilità, la partita con la Svizzera a Berlino. Perché il calcio è crudele. Deve essere crudele perché è grazie alla sua crudeltà che l’assediato può vincere, il debole ribaltare la partita con l’unico pallone ma dato sul piede giusto e il forte Real Madrid, il pigro Real Madrid, il saggio Real Madrid può vincere negli ultimi minuti anche giocando male. E Luka "Siddhartha” Modrić fino al gol del gregario Zaccagni era un calciatore incompleto: capace di interrompere la diarchia Messi-Ronaldo e vincere il Pallone d’oro (2018), ma non ancora dotato dell’empatia per comprendere i tanti calciatori fulminati allo scadere delle partite di Champions League col suo Real Madrid.

Ora lo sa, ed è più forte. Ora conosce il calcio e la sua possibilità di infliggere dolore. Perché quando succede agli altri sei troppo preso dalla gioia per capirne la sofferenza: abbracci, scambi la maglia, molli qualche parola di circostanza e poi corri a festeggiare, vai incontro alla gloria; ma quando la vittoria ti viene scippata, todo cambia. Ora Luka "Siddhartha” Modrić ha imparato ad ascoltare i veri sconfitti, perché è lui lo sconfitto. Perdere una finale di Coppa del mondo da sfavoriti è meno doloroso di perdere una partita di accesso agli ottavi che stavi vincendo a sette secondi dal fischio finale.

E solo sul calare della sua bella e poetica carriera di trequartista di stupore è stato colpito dal vero autentico dolore: il gol sul burrone. Modrić che ha giocato anche a basket, è stato portiere di pallamano e ha pure tentato il tennis, solo ora ha completato l’album dello sport totale. «Nessuno sogna di ciò che non lo riguarda», dice Siddhartha, ma poi ti accade quello che non sognavi perché non ti riguardava, e diventi saggio.

