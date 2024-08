Essere atleta talvolta implica il rispetto di regole che incidono sui diritti della persona. Le dimensioni agonistica e umana non si sovrappongono perfettamente e lasciano degli spazi, le cosiddette terre di frontiera in cui, nel tempo, sono emersi massi difficili da rimuovere, nonostante l’evidente buona volontà da parte del Comitato Olimpico Internazionale. Un macigno che occupa questi spazi di confine è quello relativo ai parametri di “femminilità” richiamati in causa dalla boxer algerina, Imane Khelif: un déjàvu della tragedia imposta all’ottocentista sudafricana, Caster Semanya.

Un’altra questione-macigno che occupa da tempo le zone ancora da esplorare e ordinare, è quella del diritto di espressione. Anche chi nel 1968 ancora non c’era o era troppo giovane, sa di quella cerimonia di premiazione diventata simbolo della lotta al razzismo e, in generale, in favore dei diritti umani: Tommie Smith e Juan Carlos, primo e terzo nei 200 metri, entrambi statunitensi, alla prime note dell’inno alzarono il braccio con il pugno chiuso avvolto in un guanto nero. Un gesto semplice e potente che fece ammutolire lo stadio e innervosire il CIO che decise un’immediata espulsione dal villaggio e chiese alla federazione di atletica la loro sospensione con l’accusa di propaganda politica alle Olimpiadi.

Da allora, l’ordinamento sportivo ha schiacciato il diritto di espressione, codificando una regola specifica, la numero 50 della Carta olimpica che vieta qualsiasi forma di dimostrazione politica, religiosa o razziale e il cui mancato rispetto comporta conseguenze molto pesanti. Negli ultimi anni si è riacceso il confronto sul tema nell’evidente necessità di migliorare e attenuare la severità della misura adottata, in virtù della complessità della dimensione pubblica dei campioni la cui estensione anche mediatica la rende sempre meno facilmente scindibile dalla sfera privata e non sportiva. Tuttavia proprio durante questi Giochi in cui la tregua olimpica non solo dimostra tutta la sua inconsistenza ma si sta addirittura trasformando in un momento di escalation bellica, la necessità di non incorrere in momenti di propaganda politica ha riportato la regola 50 al centro dell’attenzione del comportamento degli atleti.

È probabilmente anche per questo motivo che i partecipanti a Parigi 2024, su preciso diktat del comitato olimpico, possono interagire esclusivamente con giornalisti accreditati. Tuttavia questa campana di vetro in difesa dell’autonomia dello sport dalla politica, uno scudo sotto cui celebrare come se un fuori non esistesse, dura due settimane. Poi quando le luci della ribalta si spengono e si torna alla quotidianità può capitare che anche non aver preso una posizione rappresenti un comportamento difficile da gestire. Ed è forse questa la chiave di lettura di un fatto che sa di protesta anche se non ufficialmente rivendicato, pertanto non dimostrabile e dunque non sanzionabile.

È il caso del judoka algerino Redouane Dris, che ha superato il limite di peso della sua categoria, qualcuno dice intenzionalmente per evitare di combattere contro l’avversario che il sorteggio ha voluto fosse israeliano. Già a Tokyo 2020 un altro judoka algerino Fethi Nourine si era rifiutato di combattere contro un atleta israeliano, citando il suo sostegno alla causa palestinese: gli è costato una squalifica di 10 anni. Il difficile compito del CIO, sempre meno credibile nel suo ruolo di ambasciatore di pace avulso dalle logiche geopolitiche, rischia di mettere gli atleti in situazioni difficili, proprio quelle che afferma di voler evitare, costringendoli a scegliere tra i loro valori personali e le regole sportive.

