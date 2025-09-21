SU SKY

Il sesso è meglio in kilt: perché guardare Outlander

Teresa Marchesi
21 settembre 2025 • 16:30

In attesa della stagione finale del nostro romance preferito ci offrono lo spin-off Blood of My Blood. Il suo pregio è incuriosire gli spettatori verso una saga irresistibile: sexy, militante e protofemminista

Il Craigh na Dun non esiste. Se esistesse sarebbe la manna dei tour operator scozzesi. Perché l’anello mistico di menhir nei dintorni di Inverness – una specie di Stonehenge bonsai – è il sito di smistamento dell’andirivieni tra il XX e il XVIII secolo che ha fatto vendere a Diana Gabaldon, coi nove romanzi del ciclo di Outlander, venticinque milioni di copie. Guilty pleasure  Gabaldon negli Usa spopola, molto meno da noi. Da noi il romance da classifica è autarchico: autrici italiane sotto pseu

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.