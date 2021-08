Concluse in Nuova Zelanda le riprese della prima stagione. Ambientata nella Terra di Mezzo e prendendo alcuni personaggi iconici della saga, la serie inizia con avventure inedite che si svolgono in un periodo di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi dei libri Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien

L'attesa è finita per i fan de Il Signore degli Anelli. Tre volumi pubblicati nel 1954 e nel 1955 da uno degli scrittori più letti al mondo, con circa 150 milioni di libri venduti e traduzioni in 60 lingue. La serie ad alto budget, creata dalla saga fantasy di J.R.R. Tolkien, sarà trasmessa in tutto il mondo dal 2 settembre 2022, ha annunciato ieri Amazon, che spera di competere con Game of Thrones.

Amazon, che ha acquisito i diritti televisivi di quest’opera cult nel 2017 per una somma stimata di 250 milioni di dollari, ha dichiarato in un comunicato che «le riprese della prima stagione sono state completate lunedì 2 agosto in Nuova Zelanda». Ambientata nella Terra di Mezzo e prendendo alcuni personaggi iconici della saga, la serie inizia con avventure inedite che si svolgono «in un periodo di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi dei libri Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien», ha aggiunto Amazon Studios.

Gli episodi della prima stagione andranno in onda a ritmo settimanale, ha affermato il gruppo, che lunedì ha diffuso una prima immagine della serie sui social network. Il cast comprende Cynthia Addai-Robinson, nota per il suo ruolo nella serie Spartacus, e Robert Amarayo, che ha recitato in Game of Thrones , che è diventato in otto stagioni un monumento del genere fantasy. Con questo adattamento multistagionale del fenomeno letterario di Tolkien, già ripreso con successo al cinema negli anni 2000, Amazon spera di segnare punti nella spietata battaglia che la sua piattaforma di trasmissione Prime Video sta conducendo contro Netflix e Disney. Il colosso americano fondato da Jeff Bezos ha acquisito a fine maggio, per 8,45 miliardi di dollari, il quasi centenario studio hollywoodiano Metro-Goldwyn-Mayer, che gli ha permesso di aggiungere al proprio repertorio grandi classici come James Bond, Rocky o Il silenzio degli innocenti.

In una intervista data in esclusiva a Le Monde dopo il successo del film, il figlio Christopher Tolkien, che non parlava sui media da quarant'anni, disse "Tolkien è diventato un mostro, divorato dalla sua popolarità e assorbito dall'assurdità del nostro tempo. Il divario che si è allargato tra la bellezza, la serietà dell'opera, e ciò che è diventato, tutto questo è al di là di me. Un tale grado di commercializzazione riduce a nulla il significato estetico e filosofico di questa creazione. Mi rimane solo una soluzione: girare la testa." Siamo nel 2012. Cristopher, morto nel 2020, non si riconosceva nel divario vertiginoso, quasi un abisso, che si è allargato tra gli scritti del padre e la loro posterità commerciale. Soprattutto da quando il regista neozelandese Peter Jackson ha girato Il Signore degli Anelli, tre film di successo fenomenale, tra il 2001 e il 2003. Nel corso degli anni, intorno al lavoro di Tolkien si è formato una sorta di universo parallelo. Una galassia mercantile che pesa diversi miliardi di dollari, la maggior parte dei quali non va agli eredi. E complica la gestione dell'eredità per una famiglia polarizzata non su immagini o oggetti, ma sul rispetto dei testi di Tolkien. Per un curioso parallelo, la situazione riecheggia l'intrigo de Il Signore degli Anelli , dove tutto parte da un problema di eredità: Frodo Baggins, l'eroe, riceve dall'anziano eroe Bilbo il famoso anello magico il cui possesso acuisce i desideri e provoca sventura .

© Riproduzione riservata