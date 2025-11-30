linguaggi sonori

Il silenzio del rumore. Le “musiche possibili” dell’Arcipelago Battiato

Franco Battiato
Franco Battiato
Pierfrancesco Pacoda
30 novembre 2025 • 18:00

Il 17 e 18 novembre la Biennale musica di Venezia ha dedicato, uno dei progetti speciali del suo archivio storico, alla ricerca, alla sperimentazione sulle possibilità della tecnologia come linguaggio sonoro pop del cantautore siciliano

Immerso in un groviglio di cavi, circondato da macchine analogiche che pulsavano come fossero un organismo umano. Franco Battiato, nei primi anni Settanta, metteva in scena performance dove il suo corpo appariva come un prolungamento degli strumenti che lo avvolgevano. Alla sua ricerca, alla sperimentazione sulle possibilità della tecnologia come linguaggio sonoro pop, la Biennale musica di Venezia ha dedicato, il 17 e 18 novembre, uno dei progetti speciali del suo archivio storico: Arcipelago B

Per continuare a leggere questo articolo

Pierfrancesco Pacoda

Critico musicale e saggista, si occupa di linguaggi e culture giovanili con un’attenzione particolare per la musica e gli stili di vita. Intorno a questo gravitano i suoi libri, da “Sulle rotte del rave” (Feltrinelli) a “Riviera Club Culture” (NDA), da “Hip hop italiano” (Einaudi) a “Potere alla parola” (Feltrinelli) e “La rivolta dello stile” (Alet), con l’antropologo americano Ted Polhemus). Ha scritto la voce ‘Techno’ per l’Enciclopedia generale della musica Einaudi.