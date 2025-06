Con la direzione di Willem Dafoe non c’è stata la svolta politica che la nomina di Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Biennale poteva annunciare. Gli spettacoli più forti sono quelli che non confermano le nostre convinzioni. Il teatro procura stress etico, spacca in due: fa sentire che la maggioranza e l’opposizione le hai dentro di te; stai dalla parte di Antigone, ma non puoi trascurare le ragioni di Creonte. Abbiamo un nuovo drammaturgo (Athos Mion) e otto grandi interpreti giovani

A metà spettacolo mi sono addormentato: solo tre minuti, proprio quelli in cui il protagonista spiega tutto. Mai un pisolino mi fu così essenziale per capire meglio la vita.

Changes, la bella commedia di Maja Zade con la regia di Thomas Ostermeier, è la storia di una coppia sulla cinquantina: lui insegna in un liceo, si prende a cuore anche troppo i suoi alunni adolescenti. Per tenersi su, beve vodka da una bottiglia nascosta dietro il frigo. Lei è una deputata che cerca di difendere un centro antiviolenza; c’è una vecchia benefattrice che lo finanzia, e che però vorrebbe chiuderlo per costruire un polo di ricerca contro le malattie; salverebbe migliaia di vite, invece delle sette donne ospitate lì dentro. Che cosa vale di più? Sette vite reali adesso, o la salute collettiva di domani?

Lo spettacolo è scoppiettante, profondo, leggiadro, duro: finalmente qualcosa che affronta problemi contemporanei. Ventitré personaggi, ma a impersonarli sono due soli attori, Jörg Hartmann e Anna Schudt, formidabili nel passare in un istante da un carattere all’altro, con al massimo una parrucca, baffi finti, la manica di un piumino come proboscide di un elefante allo zoo. Mi sono assopito perché ero a corto di sonno: e così quei comportamenti bizzarri, disperati, incoerenti, ridicoli, apparentemente infondati, ai miei occhi sono rimasti tali. Per forza: ho dormito nel momento cruciale!

Ho pensato che nella vita è lo stesso: la gente intorno a me mi sembra insensata solo perché non conosco la causa che li agita, le ragioni nascoste, i loro moventi inespressi.

Svolta a destra?

Se doveva esserci una svolta a destra nella Biennale, in questa edizione appena conclusa io non l’ho vista. Il nuovo presidente, Pietrangelo Buttafuoco, non ha deviato dal solco. Che poi, mi chiedo, in che cosa mai consisterebbe un “teatro di destra”? Messe in scena più tradizionali? Un contenutismo ideologico che propugni monodèi, monopatrie e monofamiglie? O semplicemente i “nostri” al posto dei “loro”?

Boh. Bah. Sono insopportabili queste logiche di schieramento trasposte all’arte. La maggioranza, l’opposizione… Il teatro è qualcosa che ti procura stress etico, ti spacca in due: ti fa sentire che la maggioranza e l’opposizione ce le hai dentro di te; stai dalla parte di Antigone, ma non puoi trascurare le ragioni di Creonte.

Seguo da sempre la Biennale Teatro; nella nuova direzione di Willem Dafoe c’è una sostanziale continuità con le gestioni precedenti.

Anche quest’anno ci sono stati vari spettacoli post-drammatici, eventi scenici performativi in cui il testo, se c’è, è solo uno fra i tanti ingredienti.

C’è stata qualche sciccheria snob: nuove stelle della regia si accontentano di una mezza idea stiracchiata per due ore. Con pigrizia registica e tonnellate di parole, in Call me Paris Yana Eva Thönnes ha confrontato un abuso sessuale subìto da una ragazzina tedesca (lei?) e un vecchio video porno di Paris Hilton: ma vinci facile, se susciti nel pubblico l’ovvio disgusto morale per queste cattiverie.

Si sfruttano indignazioni politicamente sacrosante che, per carità, corroborano il tuo senso di giustizia, e però non fanno altro che confermare le idee che avevi già prima di entrare in sala. Qualcosa di analogo accade in Die Seherin/La veggente: il regista svizzero Milo Rau ha mostrato gli orrori dei fondamentalisti islamici in Iraq, raccontati da una fotografa di guerra (impersonata da Ursina Lardi, a cui questa Biennale ha dato il Leone d’Argento alla carriera) e un vero mutilato, Azad, che ha patito il taglio di una mano. Si comincia a sentire del manierismo nelle incursioni di Rau, che mescolano orrori extraeuropei e tragedia greca.

Mettersi nei corpi degli altri

Impersonare l’altro, farsi pervadere, trascendersi; c’è chi è riuscito a portare in scena l’incredibile prodigio, artificioso o rituale, che è specifico del teatro: la possessione dell’attore. Può cadere in trance o simularla, può essere invasato da un personaggio, può entrare e uscire ironicamente da un ruolo; i gradi sono tanti, ma tutti ci mostrano che è possibile congedarsi da sé e diventare qualcos’altro: una personalità che non ti assomiglia; un corpo alieno; una vibrazione palpitante.

In The Inanna Project gli attori della compagnia internazionale Theatre No Theatre sembrano posseduti dalle algolagnie che salmodiavano: i loro canti in ebraico, scozzese, napoletano, coreano, ispanico caraibico, ci arrivano da una sorgente lontanissima, sprizzata cinquemila anni fa dai miti dei Sumeri. La dea Inanna vuole vivere tutto, la sapienza, il sesso, la maternità, la morte e la rinascita (in Italia Mitologia sumerica l’ha pubblicato Utet, a cura di Giovanni Pettinato).

Guidati sul palco dal regista sciamanico di scuola grotowskiana Thomas Richards, i loro corpi tremano lasciandosi attraversare da raffiche di isteria sofisticata, perfettamente coreografata. A volte ne escono scossi, sconvolti: riconquistano la padronanza di sé come risvegliandosi da una trance. Un invasamento che mi ha provocato un sacro timore.

Dervisci e disabili

«Non è uno spettacolo, è un rito: mi raccomando, non applaudite alla fine». Questo ci hanno detto le maschere all’ingresso della sala. Gli otto semazens (dervisci rotanti) sospinti dalla musica dell’Istanbul Historical Turkish Ensemble hanno vorticato per un’ora, facendo perno su una caviglia: anche loro sono entrati e usciti da quella zona indicibile del discioglimento estatico di sé (è questo l’apporto “di destra” di Buttafuoco? Ricondurre l’arte alla ritualità, alla religione?).

Si prova un benefico sgomento nell’assistere a queste esperienze attoriali o liturgiche. Lo spettatore, di volta in volta, viene lasciato solo con i suoi spaventi e le sue invidie (vorrei anch’io essere lì in mezzo a provare questa esperienza così intensa!, ti dici guardandoli).

I più coinvolgenti sono stati i disabili portati in scena da Davide Iodice in Pinocchio – Che cos’è una persona?, insieme ai loro genitori e parenti e amici e assistenti, che ci hanno confidato con sincerità anche le loro umanissime insofferenze, quando gli amatissimi famigliari disabili diventano un po’ rompiscatole.

E poi c’è stato il momento sublime (sublime in senso tecnico, estetologico: un amalgama di terrore e incanto) dei Mangiatori di patate, la performance di Romeo Castellucci. Prendete un battello, sbarcate in un’isola nel cuore della città, un altrove assoluto, disabitato; secoli fa accoglieva casi di sospetta peste. Dentro lunghissimi corridoi dai soffitti a capriate siete lasciati al buio; dal fondo vi soffia addosso un vento polveroso, insieme a un fortissimo clangore inesplicabile. Fa paura. Un fioco lume disvela la presenza di un angelo nero, di spalle, sovrano delle tenebre.

Nelle scene in penombra vi inquietano le minacciose manovre che un sestetto di demoni funebri, vestiti da operai siderurgici, fanno sul corpo candido di una donna nuda, dopo averlo estratto da un sacco nero della spazzatura. Oddio, vogliono seviziarla? No, si prosternano ad adorarla: è un’immagine potente dell’ambivalenza riservata alle donne, magari riverite e venerate, ma solo dopo essere state disinnescate e ridotte allo stato più inerme.

Il futuro

Abbiamo un nuovo drammaturgo, ci darà tante belle cose, si chiama Athos Mion e ha scritto Orge per George, messo in scena con raffinatezza da Arturo Cirillo con gli allievi della Scuola del Teatro di Napoli. Il protagonista cerca il suo amore George (esiste o è un suo ideale?) attraversando un pandemonio di gente che si ammucchia, fra dialoghi sboccati e prediche argute.

E abbiamo otto nuovi fantastici attori giovani: Eva Cela, Andrea Dante Benazzo, Pietro Giannini, Luca Ingravalle, Fabiola Leone, Irene Mantova, Riccardo Rampazzo, Daniele Valdemarin. Diretti da grandi registi, in questa Biennale hanno fatto ben cinque spettacoli, come saggi finali del loro triennio all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Almeno uno, l’estratto da Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus diretto magistralmente da Antonio Latella, meriterebbe di girare nei teatri.

