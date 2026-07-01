a milano fino al 28 settembre

Il terreno tra passato e futuro. Cosa svela l’arte di Cao Fei

Angela Maderna
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01 luglio 2026 • 19:19

Nella personale alla Fondazione Prada, l’artista cinese indaga la presenza di tecnologie nell’agricoltura. Droni e Ia accolti dai lavoratori in maniera apparentemente pacifica. Ma sul finale arrivano anche crepe

Non è un futuro distopico quello davanti a cui ci inchioda Cao Fei in occasione della sua monumentale mostra personale presso la fondazione Prada di Milano (visitabile fino al 28 settembre), è il presente e, da principio, sembra inquietantemente ammantato di ottimismo. Negli ultimi tre anni l’artista (classe 1978, nata a Guangzhou ma che oggi vive e lavora a Pechino) ha indagato l’impiego di tecnologie avanzate, come i droni e l’intelligenza artificiale, in ambito agricolo nelle aree della Cina

Angela Maderna
Angela Maderna
Angela Maderna

Critica e storica dell’arte, nata a Lecco nel 1984. È autrice del libro "L’altra metà dell’avanguardia quarant’anni dopo" (Postmediabooks, 2020) e coautrice di "Arte Pubblica | Milano" (Postmediabooks, 2022).