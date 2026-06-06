Il vuoto adolescenziale e la sua colonizzazione preventiva

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Dubito esista un momento della storia umana in cui le persone hanno attraversato gli enormi cambiamenti fisici e mentali di quella fase della vita restando in uno spazio controllato. In fisica il vuoto non è uno stato neutro e stabile. Ma riconoscere il vuoto adolescenziale anzitutto come spazio strutturale tra l’infanzia e l’età adulta, non come difetto da correggere, non è facile