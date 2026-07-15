Imperfetta e umanissima. L’Odissea secondo Nolan

Il regista angloamericano rilegge il poema omerico in chiave kolossal hollywoodiana. Il suo Odisseo mette al centro il trauma della guerra e nonostante i difetti ci ricorda perché torniamo continuamente a questa storia
Il poema inizia con la parola andra, l’uomo, l’eroe. Raccontami l’uomo, Musa, l’uomo multiforme, versatile, geniale, che da centinaia di anni prima di Cristo domina la nostra immaginazione. L’Odissea di Cristopher Nolan – l’ultima versione della storia del re di Itaca, in sala dal 16 luglio – non si apre con l’uomo che le dà il nome. Ma con un aedo (il rapper Travis Scott) che ne canta le gesta, l’inganno del cavallo che permette agli Achei di saccheggiare finalmente Troia, nella sala del suo pa