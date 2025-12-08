In viaggio con un quadro fantasma e quattro libri sulla morte

Un racconto su un bisnonno riesumato, una passeggiata tra i cimiteri, testi sull’aldilà digitale e sui luoghi della fine. Sono le letture che mi hanno accompagnate tra aerei e treni per portare un dipinto di famiglia da Roma al Veneto
La ragazza abitava con noi anche se lo spazio era poco. In cucina assisteva ai rimbrotti, alle feste, agli scherni. Maltollerava i vapori bruciacchiati dei soffritti di nonna senza mai lamentarsi. Non credo sapesse che appena fuori da là, affacciandosi da quel sesto piano, c’era lo spettacolo dei cantieri che ci avrebbero chiuso per sempre la vista sui campi brulli di una Roma est ancora in espansione. Nonostante la faccia le si screpolasse per via dei soffritti, sorrideva sembrando in pace con