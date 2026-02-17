Se non c’è spazio per l’infanzia, abbiamo dimenticato i bambini

I discorso pubblico sui minori si concentra solo su casi di cronaca per lo più negativi: quale concezione politica dell’infanzia si nasconde dietro questo racconto? Solo riconoscendo i bambini per quello che sono possiamo davvero riconoscere pienamente i loro diritti
Il bambino arrestato dagli agenti dell’Ice negli Stati Uniti, il bambino fatto scendere dal bus sotto la neve, il bambino ascoltato dai pm dopo il femminicidio di Federica Torzullo, i bambini della famiglia nel bosco. Nella narrazione pubblica i bambini appaiono come casi eccezionali, diventando simboli di fenomeni più ampi che li travolgono. Sempre più raramente il bambino è visto come soggetto; è quasi sempre descritto da un aggettivo che ne definisce una caratteristica: bambina ribelle, bambi