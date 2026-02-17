Cultura

Se non c’è spazio per l’infanzia, abbiamo dimenticato i bambini

Diana Ligorio
17 febbraio 2026 • 07:00

I discorso pubblico sui minori si concentra solo su casi di cronaca per lo più negativi: quale concezione politica dell’infanzia si nasconde dietro questo racconto? Solo riconoscendo i bambini per quello che sono possiamo davvero riconoscere pienamente i loro diritti

Il bambino arrestato dagli agenti dell’Ice negli Stati Uniti, il bambino fatto scendere dal bus sotto la neve, il bambino ascoltato dai pm dopo il femminicidio di Federica Torzullo, i bambini della famiglia nel bosco. Nella narrazione pubblica i bambini appaiono come casi eccezionali, diventando simboli di fenomeni più ampi che li travolgono. Sempre più raramente il bambino è visto come soggetto; è quasi sempre descritto da un aggettivo che ne definisce una caratteristica: bambina ribelle, bambi

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.