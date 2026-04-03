In cucina per conto di Dio: la scoperta delle ricette degli influencer cattolici

Il microtrend del #CatholicFood offre spunti per celebrare la religione anche a tavola, con ricette ispirate alla Bibbia e rituali comuni. Anche nel fenomeno social delle Tradwife, l’interpretazione quotidiana (anche un po’ idealizzata) della religione si riversa sulla rete
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si scrive a questo link.