Trollare non è solo una strategia: perché le falsità in politica vincono

Una falsità richiede dieci secondi per essere pronunciata e ore per essere verificata, contestualizzata, smentita, e anche chi lavora contro il contenuto finisce per lavorare per l’infrastruttura. Il troll esternalizza i costi di gestione sulla collettività. Tiene per sé, invece, il rendimento: attenzione, dati, visibilità, capitale politico
Ci sono entità che riescono a decidere di che cosa parlerai oggi senza avere bisogno che tu sia d’accordo con loro. Funzionano un po’ come certe specie invasive: modificano l’ambiente e, una volta insediate, costringono tutto ciò che non ha a che fare con loro a vivere nell’ambiente che hanno trasformato, secondo una certa forma. Queste entità funzionano bene anche se odiamo quello che favoriscono. Perché non sono politiche: sono infrastrutturali. Partirò da un libro uscito quest’anno: Muskismo