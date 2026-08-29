Soldi e sentimento

Trollare non è solo una strategia: perché le falsità in politica vincono

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
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29 agosto 2026 • 19:02Aggiornato, 29 agosto 2026 • 19:07

Una falsità richiede dieci secondi per essere pronunciata e ore per essere verificata, contestualizzata, smentita, e anche chi lavora contro il contenuto finisce per lavorare per l’infrastruttura. Il troll esternalizza i costi di gestione sulla collettività. Tiene per sé, invece, il rendimento: attenzione, dati, visibilità, capitale politico

Ci sono entità che riescono a decidere di che cosa parlerai oggi senza avere bisogno che tu sia d’accordo con loro. Funzionano un po’ come certe specie invasive: modificano l’ambiente e, una volta insediate, costringono tutto ciò che non ha a che fare con loro a vivere nell’ambiente che hanno trasformato, secondo una certa forma. Queste entità funzionano bene anche se odiamo quello che favoriscono. Perché non sono politiche: sono infrastrutturali. Partirò da un libro uscito quest’anno: Muskismo 

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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