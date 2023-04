Il 21 aprile ha avuto inizio il Festival del Libro di Parigi, ospitato nel Grand Palais Éphémère fino al 23 aprile. L’Italia quest’anno partecipa in qualità di ospite d’onore e il ministro della Cultura ha inaugurato venerdì il padiglione. Presente all’evento anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ribadito l’importanza del dialogo e della condivisione culturale per la democrazia e per l’intera comunità europea