L’Ia può essere un’innovazione sovversiva. E il papa invita a evitare una nuova Torre di Babele

La ricostruzione di un ordine mondiale con la definizione di regole per garantire all’umanità, la pace e il benessere anche attraverso le innovazioni tecnologiche, non può essere imposta con la forza dall’alto da parte di una potenza egemone dominante
La ricostruzione di un ordine mondiale con la definizione di regole per garantire all’umanità, la pace e il benessere anche attraverso le innovazioni tecnologiche, non può essere imposta con la forza dall’alto da parte di una potenza egemone dominante
Un mondo distopico rischia di materializzarsi col diffondersi dell’uso dell’intelligenza artificiale. Droni armati che cercano, individuano e colpiscono bersagli anche umani, profilazione di soggetti predisposti al crimine attraverso analisi dei dati e correlazioni statistiche, concentrazione di potere e ricchezza in pochi soggetti grazie al controllo di innovazioni tecnologiche, robot destinati a sostituire il lavoro umano. Sta a noi evitare che questo succeda e che l’intelligenza artificiale s