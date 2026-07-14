L’Ia può essere un’innovazione sovversiva. E il papa invita a evitare una nuova Torre di Babele

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Un mondo distopico rischia di materializzarsi col diffondersi dell’uso dell’intelligenza artificiale. Droni armati che cercano, individuano e colpiscono bersagli anche umani, profilazione di soggetti predisposti al crimine attraverso analisi dei dati e correlazioni statistiche, concentrazione di potere e ricchezza in pochi soggetti grazie al controllo di innovazioni tecnologiche, robot destinati a sostituire il lavoro umano. Sta a noi evitare che questo succeda e che l’intelligenza artificiale s