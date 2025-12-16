il momento preciso in cui sono diventato catastrofista

La ramanzina delle macchine che ci vogliono più umani

Tiziano Scarpa
16 dicembre 2025 • 19:10

Sono andato a fare un ciclo di incontri in biblioteca a Spinea sul teatro di Pier Paolo Pasolini. È finita con un monologo prodotto dall’intelligenza artificiale che ci fa la morale sull’alienazione

Mi ricordo dov’ero l’11 settembre 2001, il 24 febbraio 2022, il 7 ottobre 2023. E mi ricordo quando ho subìto gli attentati e le invasioni della tecnologia: la prima volta che mi sono connesso alla rete; la prima volta che ho visto uno smartphone fare cose che nemmeno un agente del Kgb; e, pochi giorni fa, la prima volta che mi sono unito al coro catastrofista sull’intelligenza artificiale: «Siamo fottuti». PASOLINI A SPINEA Mi hanno invitato alla biblioteca di Spinea, in provincia di Venezia, d

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimolibroè La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater(Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)