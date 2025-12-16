La ramanzina delle macchine che ci vogliono più umani

true false

Mi ricordo dov’ero l’11 settembre 2001, il 24 febbraio 2022, il 7 ottobre 2023. E mi ricordo quando ho subìto gli attentati e le invasioni della tecnologia: la prima volta che mi sono connesso alla rete; la prima volta che ho visto uno smartphone fare cose che nemmeno un agente del Kgb; e, pochi giorni fa, la prima volta che mi sono unito al coro catastrofista sull’intelligenza artificiale: «Siamo fottuti». PASOLINI A SPINEA Mi hanno invitato alla biblioteca di Spinea, in provincia di Venezia, d