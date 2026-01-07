L’autorevolezza che abbiamo perduto sui social, Andrea Long Chu: «Oggi siamo tutti critici online»

true false

Cosa significa nell’era della post-verità e delle fake news su TikTok avere autorevolezza? Lo racconta in uno dei saggi condensati nella raccolta Authority (Nero Editions) la scrittrice e critica statunitense Andrea Long Chu, saggista per il New York magazine, vincitrice del Premio Pulitzer per la critica e autrice del libro, uscito in Italia nel 2020, Femmine, riflessione su genere, identità e transizione ai tempi di YouTube. C’è un punto di partenza che Andrea Long Chu scrive nell'introduzione