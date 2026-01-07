intervista

L’autorevolezza che abbiamo perduto sui social, Andrea Long Chu: «Oggi siamo tutti critici online»

Sofia Mattioli
07 gennaio 2026 • 19:42

Dalla crisi della critica culturale al potere opaco delle piattaforme, Andrea Long Chu riflette su chi ottiene legittimità pubblica in un’epoca di disinformazione e mercificazione delle opinioni

Cosa significa nell’era della post-verità e delle fake news su TikTok avere autorevolezza? Lo racconta in uno dei saggi condensati nella raccolta Authority (Nero Editions) la scrittrice e critica statunitense Andrea Long Chu, saggista per il New York magazine, vincitrice del Premio Pulitzer per la critica e autrice del libro, uscito in Italia nel 2020, Femmine, riflessione su genere, identità e transizione ai tempi di YouTube. C’è un punto di partenza che Andrea Long Chu scrive nell'introduzione

Giornalista. Ha studiato a Bologna e ora vive a Milano. Collabora con La Stampa, ha scritto per Rivista Studio, D La Repubblica, L'Espresso. È co-autrice di un podcast per Storytel