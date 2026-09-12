L’intervista

Marco Bechis: «Volevo fare la rivoluzione. Ora racconto la figura dimenticata del sopravvissuto»

Gigi Riva
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12 settembre 2026 • 06:00

«Mi sarei orientato verso lo studio socio-politico-economico del mondo, forse, se non fossi stato sequestrato e poi liberato» racconta il regista, in concorso a Venezia con Ritorno a Buenos Aires. Poi «Enrique Harriman mi ha aperto gli occhi con una frase: “Marquitos a te non te ne frega un cazzo di robe come l’economia del pianeta”. E sono finito dietro una cinepresa»

Marco Bechis è a Venezia in concorso ma è difficile sfuggire alla sensazione che sia davvero lì e non nel luogo del titolo del film Ritorno a Buenos Aires. Con il corpo no, ma con la testa non ha mai abbandonato l’Argentina del suo sequestro, un desaparecido ventenne al tempo della dittatura, tra i pochi a essere reaparecido. Con il fardello perenne del senso di colpa del sopravvissuto. Perché non sia una formula astratta, il regista spiega cosa voglia dire nel concreto: «Quando sono felice dura

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).