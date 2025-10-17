Mai imbelle, potente, a volte vile: la speranza è una forza bulimica

true false

La speranza è bulimica, trasformista. Parte dall’istinto di sopravvivenza: lo sperduto nel deserto spera che al sommo della duna compaia il verde di un’oasi, il bambino affamato spera che la mamma torni con qualcosa da mangiare. Il perseguitato torna dopo il cessate il fuoco alla sua casa in macerie e spera di poterla ricostruire più grande e più bella, se Dio vorrà. Ecco che la speranza si è già complicata perché si appoggia a un’idea, anzi a una fede. Le religioni sono sempre andate incontro a