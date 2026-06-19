le due esposizioni a roma

Irving Penn e Silvia Camporesi. Scatti dall’equilibrio inquieto

Giacomo Giossi
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19 giugno 2026 • 17:57

Il Centro della Fotografia a Testaccio ospita in contemporanea, fino al 29 giugno prossimo, le mostre dei fotografi. Due artisti diversissimi che però offrono uno sguardo sulla realtà sorprendentemente affine

Nato a fine gennaio di quest’anno il nuovo Centro della Fotografia di Roma è parte integrante di quella Città della Arti che sta pian piano prendendo corpo all’interno dell’ex mattatoio di Testaccio. Un’operazione di rigenerazione culturale e urbana ancora ben lontana dalla sua conclusione perché gli spazi appaiono ancora un po’ dispersivi e molto resta da fare. A pochi passi di distanza è presente un altro spazio espositivo di altissimo livello, ma ancora poco conosciuto, quello della Centrale

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Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici