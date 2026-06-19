Irving Penn e Silvia Camporesi. Scatti dall’equilibrio inquieto

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Nato a fine gennaio di quest’anno il nuovo Centro della Fotografia di Roma è parte integrante di quella Città della Arti che sta pian piano prendendo corpo all’interno dell’ex mattatoio di Testaccio. Un’operazione di rigenerazione culturale e urbana ancora ben lontana dalla sua conclusione perché gli spazi appaiono ancora un po’ dispersivi e molto resta da fare. A pochi passi di distanza è presente un altro spazio espositivo di altissimo livello, ma ancora poco conosciuto, quello della Centrale